У Полтавській області на залізничних коліях виявили мертвого чоловіка

У поліції не виключають, що чоловік потрапив під поїзд.

У Кременчуці на залізниці смертельно травмувався місцевий житель. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

"Ймовірно, жителя Кременчука травмував потяг, у результаті чого чоловік помер. Це сталося на залізничних коліях поблизу вулиці Свіштовської. Тіло 55-річного загиблого направили на судово-медичну експертизу", - уточнили в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

Читайте також: