У Полтавській області не працюють лінії екстреної допомоги – куди звертатися

Мешканців Полтавщини попередили про збій у роботі ліній екстреної допомоги.

У Полтаві та області 5 березня тимчасово не працюють лінії екстреної допомоги. Мешканцям порадили звертатися по допомогу за іншими номерами.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

За його словами, жителі Полтавської області не зможуть викликати допомогу через лінії "101" та "112".

У разі необхідності люди можуть звертатися за телефонними номерами:

Полтавська область – 0666173549, 0666173755;

м. Полтава (Шевченківський район) – 0666219529;

м. Полтава (Київський район) – 0666296235;

м. Полтава (Подільський район) – 0666174658;

м. Полтава (Полтавська громада) – 0666295781.

Нагадаємо, мера Полтави Мамая засуджено до п'яти років ув’язнення умовно.

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