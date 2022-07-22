У Полтавській області не розминулися вантажівка та легковик: вижили не всі (фото)

На автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася аварія. Зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.

49-річний водій тягача Volvo із напівпричепом, зіткнувся з легковим автомобілем "ВАЗ". У результаті зіткнення пасажир легковика загинув на місці ДТП.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

На місці ДТП працювали слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, які вивчають обставини та причини ДТП.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.

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