У Полтавській області не розминулися вантажівка та легковик: вижили не всі (фото)

На автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася аварія. Зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.
49-річний водій тягача Volvo із напівпричепом, зіткнувся з легковим автомобілем "ВАЗ". У результаті зіткнення пасажир легковика загинув на місці ДТП.
Про це повідомили у поліції Полтавської області.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
На місці ДТП працювали слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, які вивчають обставини та причини ДТП.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.
Читайте також: