Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтавській області не розминулися вантажівка та легковик: вижили не всі (фото)

Дата публікації
Перегляди
1753
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Полтавській області не розминулися вантажівка та легковик: вижили не всі (фото)

Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

На автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася аварія. Зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.

49-річний водій тягача Volvo із напівпричепом, зіткнувся з легковим автомобілем "ВАЗ". У результаті зіткнення пасажир легковика загинув на місці ДТП.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

© ГУ Національної поліції в Полтавській області
Фото: ГУ Національної поліції в Полтавській області

На місці ДТП працювали слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції, які вивчають обставини та причини ДТП.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.

Читайте також:

Наступна публікація