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У Полтавській області немає зіткнень з окупантами: формують захист і допомагають сусіднім регіонам

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У Полтавській області немає зіткнень з окупантами: формують захист і допомагають сусіднім регіонам

Область організовує роботу волонтерів для допомоги потерпілим від війни регіонам.

На території Полтавської області станом на 2 березня немає бойових зіткнень з російською армією.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, в регіоні продовжується формування захисту Полтавської області.

"Формується гуманітарний конвой до Сумщини та Харківщини. Ми допомагаємо нашим областям, тому що вони зараз перебувають у дуже складному стані", – наголосив очільник області.

За словами Луніна, аби допомогти мешканцям цих областей, організувалися волонтери та підприємці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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