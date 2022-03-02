У Полтавській області немає зіткнень з окупантами: формують захист і допомагають сусіднім регіонам

У Полтавській області немає зіткнень з окупантами: формують захист і допомагають сусіднім регіонам

Область організовує роботу волонтерів для допомоги потерпілим від війни регіонам.

На території Полтавської області станом на 2 березня немає бойових зіткнень з російською армією.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, в регіоні продовжується формування захисту Полтавської області.

"Формується гуманітарний конвой до Сумщини та Харківщини. Ми допомагаємо нашим областям, тому що вони зараз перебувають у дуже складному стані", – наголосив очільник області.

За словами Луніна, аби допомогти мешканцям цих областей, організувалися волонтери та підприємці.