У Полтавській області неповнолітня на Toyota врізалася в дерево: багато постраждалих (фото)

У Полтавській області неповнолітня на Toyota врізалася в дерево: багато постраждалих (фото)

Саму водійку госпіталізували до реанімації.

У Кременчуці Полтавської області увечері 22 листопада 17-річна дівчина, керуючи Toyota RAV4, врізалася в дерево. У салоні було чотири людини, двох з чотирьох постраждалих затисло в автівці, водійку - госпіталізували до реанімації.

Про це повідомили в Службі оперконтролю мерії Кременчука і ДСНС області.

ДТП сталася у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Очевидці в соцмережах повідомляють, що дівчина не впоралась з керуванням автівки і в'їхала в дерево. У салоні було четверо осіб, за інформацією ДСНС, вони всі постраждали.

Двох постраждалих затисло в автівці. Рятувальники за допомогою бензопили звільнили автомобіль від гілки дерева та деблокували постраждалих і передали їх медикам.

У постраждалої, попередньо, політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, тупа травма живота, закритий перелом правої стегнової кістки. Її госпіталізовано до реанімаційного відділення.

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