У Полтавській області обмежать продаж алкоголю та збільшать тривалість комендантської години: подробиці

У Полтавській області від 1 вересня збільшать тривалість комендантської години та обмежать продаж алкоголю.
На Полтавщині комендантська година триватиме від 22:00 до 6:00 год, а алкоголь продаватимуть від 12:00 до 18:00.
Про це повідомили у Полтавській ОВА.
Тривалість комендантської години на Полтавщині збільшили на одну годину через велику кількість злочинів у вечірній час. Через ці причини в регіоні обмежили продаж алкоголю.
"Поліцейські звернули увагу на збільшення кількості зафіксованих правопорушень, скоєних людьми у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на цю ситуацію Рада оборони області ухвалила рішення дозволити продавати пиво та слабоалкогольні напої із вмістом спирту менше 5%, а також міцні алкогольні напої тільки з 12:00 до 18:00. Алкоголь не продаватимуть військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів", - повідомили в Полтавській ОВА.
Нагадаємо, у Донецькій області збільшують тривалість комендантської години.
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