У Полтавській області перекинувся мікроавтобус з військовими: причину смертельної ДТП з’ясовують

Внаслідок аварії загинув один із пасажирів транспортного засобу, ще четверо - травмовані

На автодорозі поблизу Пирятина в Полтавській області мікроавтобус, в якому перебували військові Збройних сил України, потрапив у ДТП.

Про це повідомив речник теруправління Державного бюро розслідувань Олександр Білка у коментарі "Суспільному".

За його словами, ДБР розпочало досудове розслідування аварії, яка сталася напередодні, 4 липня.

Того дня мікроавтобус з військовими за нез'ясованих поки обставин виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Внаслідок ДТП загинув один із пасажирів транспортного засобу, ще четверо - травмовані.

Директор Пирятинської лікарні Олександр Гаркавенко повідомив, що стан постраждалих оцінюється як стабільний, середньої тяжкості.

Цей випадок розслідують за ч.1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

Відповідно до санкції статті, винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області у ДТП загинули троє 17-річних дівчат. Автомобілем, у якому їхали дівчата, керував п’яний поліцейський.

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