У Полтавській області першокласник через пів місяця навчання "замінував" гімназію: деталі

У Полтавській області першокласник через пів місяця навчання "замінував" гімназію: деталі

На одного з батьків школяра склали адмінпротокол.

У Полтавській області першокласник "замінував" Розсошенську гімназію. Інформацію про так звану "вибухівку" в навчальному закладі 6-річний учень повідомив телефоном.

Про це повідомляє поліція області.

Після надходження повідомлення про "замінування" на місце виїхала слідчо-оперативна група. Фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Але інформація виявилася фейковою і вибухонебезпечних предметів спеціалісти не виявили.

Водночас було встановлено, що про "замінування" гімназії повідомив 6-річний учень початкових класів цього ж закладу. На одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Подільському районі Києва невідомий повідомив про "замінування" будівлі Київського інституту бізнесу і технологій.

А 10 вересня учень зателефонував до служби "101" та повідомив про "замінування" Полтавської школи №38.

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