У Полтавській області після випускного малолітній хлопець потрапив до реанімації

Хлопець вранці повернувся додому з святкування випускного напідпитку.
У Кременчуці Полтавської області 17-річний хлопець після святкування випускного у школі опинився у лікарні. Підлітка ушпиталили з алкогольним отруєнням.
Про це пишуть місцеві ЗМІ "Кременчуцька газета" і "Кременчук Today".
За інформацією видань, малолітній хлопець після випускного прийшов додому у критичному стані. Вранці 3 липня його госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.
У нього діагностували гостре алкогольне отруєння. Стан хлопця оцінюється як тяжкий.
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