У Полтавській області після випускного малолітній хлопець потрапив до реанімації

У Полтавській області після випускного малолітній хлопець потрапив до реанімації

Хлопець вранці повернувся додому з святкування випускного напідпитку.

У Кременчуці Полтавської області 17-річний хлопець після святкування випускного у школі опинився у лікарні. Підлітка ушпиталили з алкогольним отруєнням.

Про це пишуть місцеві ЗМІ "Кременчуцька газета" і "Кременчук Today".

За інформацією видань, малолітній хлопець після випускного прийшов додому у критичному стані. Вранці 3 липня його госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.

У нього діагностували гостре алкогольне отруєння. Стан хлопця оцінюється як тяжкий.

Нагадаємо, на дному з одеських пляжів знайшли дівчинку-підлітка, яка отруїлася алкоголем.

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