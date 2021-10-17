У Полтавській області пізно увечері 64-річна жінка провалилася у глибокий колодязь

Жінка, на щастя, вижила.
У селі Шарковщина Лубенського району Полтавської області пенсіонерка провалилася до глибокого колодязя і не могла самостійно вибратися. Із пастки діставали жінку бійці ДСНС.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області.
Виклик про допомогу надійшов рятувальникам пізно увечері п'ятниці, близько 22-ї години. Повідомлялося, що у колодязь, глибиною 10 метрів, провалилася 64-річна жінка.
На місце події направили відділення 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дістали жінку на поверхню за допомогою спеціальної мотузки. Після порятунку її передали працівникам екстреної меддопомоги.
Нагадаємо, у Мелітополі жінка впала у туалет, який стояв у дворі приватного будинку.