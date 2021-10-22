У Полтавській області померла дівчинка, на яку впало дерево у дитсадку

У Полтавській області померла дівчинка, на яку впало дерево у дитсадку

Лікарі намагалися врятувати малечу.

Сьогодні, 22 жовтня, у реанімаційному відділенні Кременчуцької міської лікарні померла 4-річна дитина, яку вчора травмувало дерево в дитсадку. Дівчинка перебувала у комі.

Про це пише УНІАН.

Медики намагалися врятувати життя дівчинки, залучивши фахівців з Полтави, а також планували в разі необхідності залучити санавіацію аби її транспортувати до лікарні в Полтаву.

За фактом травмування двох малолітніх дітей (5-річного хлопчика та 4-річної дівчинки) в одному із садочків міста Кременчук слідчий Кременчуцького районного управління поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження.що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України).

Нагадаємо, 21 жовтня у дитсадку №19 міста Кременчук Полтавської області внаслідок падіння дерева через сильний вітер травмовано двох дітей та виховательку.

П’ятирічний хлопчик отримав перелом стегна, а чотирирічна дівчинка була госпіталізована в комі до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.

Постраждалу виховательку доправили до лікарні.

За наявною інформацією, діти гралися в павільйоні, і коли здійнявся вітер, вихователька повела їх до приміщення. Тоді й сталася подія. У дитсадку зазначають, що дерево було неаварійним і кронованим.

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