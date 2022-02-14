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У Полтавській області посеред траси вибухнув бензовоз, є загиблий: фото з місця події

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У Полтавській області посеред траси вибухнув бензовоз, є загиблий: фото з місця події

ГУ Національної поліції в Полтавській області

Поліція встановлює причини інциденту.

Поблизу села Бродщина Полтавського району Полтавської області у понеділок, 14 лютого, посеред дороги вибухнув бензовоз. На місці події загинув водій вантажівки. 

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області. 

Інцидент стався о 20:00. На місце події прибули правоохоронці, медики та рятувальники. Водій бензовоза загинув. Його особу вже встановили це - житель Київської області, 1975 року народження. 

Рятувальники ліквідували пожежу. У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з'ясовуються. 

© ГУ Національної поліції в Полтавській області
ГУ Національної поліції в Полтавській області

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