Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Полтавській області рейсовий автобус зіткнувся із фурою та легковиком і перекинувся: багато постраждалих (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Поліція Полтавської області
© Поліція Полтавської області
© Поліція Полтавської області
© Поліція Полтавської області
© Поліція Полтавської області

ДТП сталася у Лубенському районі.

Рейсовий автобус "Київ-Ромни" потрапив у ДТП поблизу села Вишневе Лубенського району Полтавської області 3 лютого, у результаті чого травмовано 11 людей.

Про це інформує поліція області.

Відомо, що рейсовий мікроавтобус на автодорозі "Суми-Пирятин" зіткнувся із вантажівкою Renault Magnum, під керуванням 64-річного водія, легковиком Cherry Amulet, під керуванням водія, 1981 року народження, сідловим тягачем Volvo із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження. У результаті мікроавтобус перекинувся на бік.

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждали водії легковика та мікроавтобуса.

Також отримали травми 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.  Потерпілих госпіталізували до лікарень.

У ДСНС додали, що для звільнення постраждалих з авто залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

За цим  фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

У Херсонській області сталася масштабна ДТП - є загиблий і постраждалі

У Херсонській області сталася масштабна ДТП - є загиблий і постраждалі
Наступна публікація