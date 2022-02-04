У Полтавській області рейсовий автобус зіткнувся із фурою та легковиком і перекинувся: багато постраждалих (фото)

У Полтавській області рейсовий автобус зіткнувся із фурою та легковиком і перекинувся: багато постраждалих (фото)

ДТП сталася у Лубенському районі.

Рейсовий автобус "Київ-Ромни" потрапив у ДТП поблизу села Вишневе Лубенського району Полтавської області 3 лютого, у результаті чого травмовано 11 людей.

Про це інформує поліція області.

Відомо, що рейсовий мікроавтобус на автодорозі "Суми-Пирятин" зіткнувся із вантажівкою Renault Magnum, під керуванням 64-річного водія, легковиком Cherry Amulet, під керуванням водія, 1981 року народження, сідловим тягачем Volvo із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження. У результаті мікроавтобус перекинувся на бік.

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждали водії легковика та мікроавтобуса.

Також отримали травми 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини. Потерпілих госпіталізували до лікарень.

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У ДСНС додали, що для звільнення постраждалих з авто залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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