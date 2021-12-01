У Полтавській області школярка опинилася в реанімації після пігулок для лікування підвищеного тиску

Дівчинка випила препарат для лікування артеріальної гіпертензії.
У Кременчуці Полтавської області 8-річна дівчинка отруїлася таблетками. Дитина наразі перебуває у реанімації.
Про це повідомляє місцеве видання "Кременчуцька газета" з посиланням на службу оперконтролю мерії.
Відомо, що потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука напередодні, 30 листопада. Медики підозрюють у дівчинки гостре отруєння медичним препаратом для лікування артеріальної гіпертензії.
Стан школярки оцінюється як середньої тяжкості. Місцеві ЗМІ пишуть, що дитина випила 2 таблетки.
Як повідомлялося, у Кременчуці Полтавської області до реанімації потрапила 17-річна дівчина. У пацієнтки - отруєння невідомою речовиною.
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