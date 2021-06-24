У Полтавській області собака напав на 6-річну дитину на майданчику (фото)

Місцеві кажуть, що вже зверталися до комунального підприємства щодо агресивної собаки, але безрезультатно.
У Кременчуці Полтавської області 23 червня безпритульний собака вкусив маленьку дитину. Постраждала 6-річна дитина.
Про це йдеться в пості однієї із місцевих спільнот в Instagram.
Зазначається, що собака покусав дитину в районі Третього Занасипу. Із опублікованого фото видно, що, імовірно, напад стався на дитячому майданчику. У результаті 6-річна дитина нині у лікарні, на нозі глибока рана від укусу і синці.
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Крім того, у публікації нарікають, що спіймати тварину для подальшого дослідження на імовірність сказу не вдалося, оскільки місцеве комунальне підприємство не відповідало на дзвінки.
"Скільки скарг від нас від батьків надходить, і нічого з цим не роблять", - йдеться в пості.
Нагадаємо, раніше у Тернополі в парку Національного відродження собака покусав 9-річну дівчинку, яка захотіла його погладити.
А у Дніпрі агресивний ротвейлер пошматував чоловіка, який захищав дитину.