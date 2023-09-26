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У Полтавській області стався вибух на газопроводі: що відомо

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У Полтавській області стався вибух на газопроводі: що відомо

Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

доповнюється...

У вівторок, 29 вересня, у Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі. На місці інциденту працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі", повідомив очільник ОВА.

Наразі місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують займання сухої трави. За словами Луніна, наразі ситуація контрольована.

Дата публікації
Перегляди
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