У Полтавській області сусід зарізав ножем свого знайомого і скоїв суїцид

Після вбивства літній чоловік укоротив собі віку.

У селі Городище Полтавської області сусіди виявили труп мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Також було знайдено повішеним ще одного місцевого жителя.

Про це повідомляє поліція області.

Так, про мертвого 42-річного чоловіка повідомила його дружина. Оперативники під час огляду тіла виявили явні ознаки насильницької смерті. Також правоохоронці в сараї знайшли тіло 74-річного господаря, який покінчив життя самогубством. Він повісився.

За попередньою версією слідства, потерпілий разом зі своїм літнім знайомим спільно розпивали спиртні напої. Тоді ж між ними спалахнув словесний конфлікт, під час якого господар ножем зарізав свого гостя.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Із місця події вилучені речові докази, які направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Черкасах п'яний чоловік напав з ножем на підлітка. В результаті 13-річного хлопця госпіталізували до лікарні, а зловмиснику загрожує строк.

Як повідомлялося, у Львові жінка зарізала чоловіка, бо той хотів випити горілку. За це її засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

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