У Полтавській області троє людей отруїлися чадним газом: всі загинули

Ймовірна причина - несправність газового котла.

У Полтавській області через отруєння чадним газом загинуло троє людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що нещасний випадок стався ввечері 25 грудня в Скороходове Полтавського району. Загинуло троє мешканців квартири на одній з вулиць міста.

Попередня причина смертельного інциденту - це несправність газового котла, повідомили у ДСНС.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області в результаті отруєння чадним газом постраждали двоє маленьких дітей. 10-місячне немовля загинуло. Дворічного хлопчика доправили до лікарні. Його стан задовільний. Швидку викликали родичі малюків. За попередньою версією, батьки залишили дітей у будинку самих. 2-річний хлопчик розпалив вогонь у кімнаті, а потім просто вийшов.

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