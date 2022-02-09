У Полтавській області в чужому будинку знайшли застреленою 29-річну дівчину: подробиці трагедії

У поліції встановлюють причини розправи.
У Заводській територіальній громаді Миргородського району Полтавської області знайшли вбитою 29-річну дівчину.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
До поліції звернувся 45-річний чоловік. Він повідомив, що вбив 29-річну дівчину. На місці трагедії поліцейські виявили тіло дівчини. Її особу встановили - це 29-річна місцева жителька.
За попередніми даними, дівчину із мисливської рушниці вбив 45-річний чоловік у своєму будинку. Зброя була офіційно зареєстрована та належала покійному батьку підозрюваного.
У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Обставини злочину та мотиви встановлюють правоохоронці.
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