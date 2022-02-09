Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Полтавській області в чужому будинку знайшли застреленою 29-річну дівчину: подробиці трагедії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Полтавській області в чужому будинку знайшли застреленою 29-річну дівчину: подробиці трагедії

ГУ Національної поліції в Полтавській області

У поліції встановлюють причини розправи.

У Заводській територіальній громаді Миргородського району Полтавської області знайшли вбитою 29-річну дівчину.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області. 

До поліції звернувся 45-річний чоловік. Він повідомив, що вбив 29-річну дівчину. На місці трагедії поліцейські виявили тіло дівчини. Її особу встановили - це 29-річна місцева жителька. 

За попередніми даними, дівчину із мисливської рушниці вбив 45-річний чоловік у своєму будинку. Зброя була офіційно зареєстрована та належала покійному батьку підозрюваного. 

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Обставини злочину та мотиви встановлюють правоохоронці. 

Читайте також:

Міжнародна банда вбивала сотні онкохворих, продаючи їм фейкові ліки

Міжнародна банда вбивала сотні онкохворих, продаючи їм фейкові ліки
Наступна публікація