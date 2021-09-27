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У Полтавській області в лісосмузі дерево розчавило 37-річного чоловіка

У Полтавській області в лісосмузі дерево розчавило 37-річного чоловіка

ГУ Національної поліції в Полтавській області

Чоловіка вбило дерево, яке він спилював.

У лісосмузі поблизу села Мар’янівка Мартинівської територіальної громади Полтавської області дерево впало на 37-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер. 

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області. 

Інцидент стався у неділю, 26 вересня, о 10:30. За попередньою інформацією, чоловік у лісосмузі спилював дерево, проте воно впало на нього. Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії. 

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Слідчі встановили особу загиблого - це місцевий житель з 1984 року народження.  Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 65-річний чоловік загинув унаслідок падіння дерева. Трагедія сталася у лісовому масиві села Городниця.

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