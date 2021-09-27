У Полтавській області в яру знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого добу шукали поліція та волонтери

Поліція встановлює причини смерті хлопця.
У Миргородському районі Полтавської області в понеділок, 27 вересня, знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого розшукували майже добу.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
Відомо, що 19-річний житель села Шишаки зник в ніч проти 26 вересня, його рідні звернулись до поліції. Юнака розшукували працівники поліції, рідні, друзі, небайдужі жителі Шишацької тергромади, місцеві активісти та волонтери.
Хлопця орієнтовно о 15:00 знайшли мертвим у яру в лісосмузі. На його тілі не було ознак насильства. У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Хмельницькій області в лісосмузі знайшли мертвим 34-річного чоловіка.