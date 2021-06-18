У Полтавській області вибухнув паливний бак: загинули молоді чоловіки, ще двоє людей у лікарні

У лікарні перебувають жінка і чоловік.
У селі Кобелячок Полтавської області вибухнула ємність, у результаті чого від опіків померли дві людини та ще двоє перебувають в лікарні.
Про це повідомляє поліція області.
За попередньою інформацією слідства, вибухнув паливний бак автомобіля ще 14 червня близько 16:00. Підозрюють, що це сталося під час зварювальних робіт. У результаті четверо місцевих жителів отримали тяжкі опіки.
Потерпілих оперативно ушпиталили до медичного закладу. На жаль, за два дні лікування в опіковому відділенні районної лікарні двоє чоловіків 30 і 38 років померли.
Наразі за життя ще двох людей 32-річної жінки та 57-річного чоловіка борються лікарі.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Червонограді Львівської області у квартирі стався вибух через самогонний апарат. У результаті травмувався 47-річний власник житла.