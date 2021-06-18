У Полтавській області з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка: дитину ушпиталили

Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 18 червня, на вулиці Данила Апостола в Миргороді Полтавської області з вікна третього поверху багатоповерхівки випала чотирирічна дитина. Повідомлення про надзвичайну подію поліцейські отримали від медиків близько 12:00 години.

Про це інформує пресслужба поліції Полтавської області.

"Дівчинка отримала тілесні ушкодження та доставлена на лікування до Полтавської обласної лікарні. Наразі поліція з’ясовує обставини та причини травмування дитини, яка випала з вікна", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці рекомендували батькам обмежити доступ малолітнім дітям до відчинених вікон, балконів, зокрема, облаштованих захисними москітними сітками, які створюють хибну уяву захисту.

Нагадаємо, в Донецькій області трирічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна п’ятого поверху.

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