У Полтавській області з виправної колонії втік засуджений: його прикмети (фото)

У Полтавській області з виправної колонії втік засуджений: його прикмети (фото)

Уранці 2 червня з виправної колонії, розташованої в Полтавському районі області, втік засуджений.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця можливого переховування втікача.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Відомо, що 30-річного громадянина Грузії Норманія Джано було засуджено до шести років позбавлення волі у січні 2020 року.

Такий вирок виніс Бориспільський міський районний суд Київської області за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Прикмети розшукуваного: зріст 185 см, волосся чорняве, стрижка коротка під горщик.

Особлива прикмета – татуювання на передній частині передпліччя у вигляді зірки.

Поліція закликає людей, у яких є інформація про втікача, повідомляти їх за номерами: 0536491202, 0532517915, 0505483624 або 102.

У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, громадян наполегливо просять не вживати самостійних заходів для затримання. Слід негайно, з дотриманням заходів особистої безпеки, викликати поліцію.

Нагадаємо, на Закарпатті спіймали в'язнів, які втекли з ізолятора і побили конвоїра та чергового.

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