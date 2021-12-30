У Полтавській області загинув 23-річний чоловік, який вистрибнув з вікна квартири

У Полтавській області загинув 23-річний чоловік, який вистрибнув з вікна квартири

Чоловік вистрибнув із вікна п'ятого поверху.

У Кременчуці Полтавської області чоловік вкоротив собі віку, вистрибнувши з вікна. Від отриманих травм 23-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.

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Уточнюється, що поліцію про інцидент повідомив диспетчер станції екстреної медичної допомоги. Тіло чоловіка з травмами характерними під час падіння з висоти виявили у Кременчуці біля будинку 24/40 по вул. Лейтенанта Покладова.

На місце події слідчо-оперативна група встановила, що це тіло 23-річного чоловіка, який, попередньо, вистрибнув з вікна квартири 5 поверху.

За фактом розпочато кримінальне провадження. Обставини встановлюються.

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