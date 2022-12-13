У Полтавській області запровадили комендантську годину для дітей: що відомо

У Полтавській області заборонять дітям до 14 років перебувати на вулиці, а також у місцях загального користування без супроводу дорослих вечорами.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Заборона почне діяти на Полтавщині від 15 грудня. Обмеження будуть тривати від 21:00 до 07:00. Рішення ухвалила Рада оборони області, наголосив керівник області.

"Із пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці. Насамперед задля безпеки дітей", - пояснив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, на Полтавщині від 19 листопада скоротили час комендантської години. Вона триватиме від 23:00 до 05:00. Крім того, ухвалено рішення дозволити продаж алкогольних напоїв у закладах торгівлі й громадського харчування області від 12:00 до 20:00.

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