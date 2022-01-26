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У Полтавській області жінка посеред вулиці душила маленьку дівчинку: її покарали

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У Полтавській області жінка посеред вулиці душила маленьку дівчинку: її покарали

Підозрювана провину визнала та розкаялась.

У м. Гадяч Полтавської області жінка посеред вулиці душила маленьку дівчинку. Через це її оштрафували на 850 грн. 

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, 9 вересня 2021 року жінка посварилась із малолітньою дитино. Тоді вона схопила дівчинку за шию та душила її. У потерпілої медики діагностували легкі тілесні ушкодження. 

Підозрювана на суді провину визнала та розкаялась. 

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 125 КК України. Її оштрафували на 850 грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

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