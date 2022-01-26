У Полтавській області жінка посеред вулиці душила маленьку дівчинку: її покарали

Підозрювана провину визнала та розкаялась.
У м. Гадяч Полтавської області жінка посеред вулиці душила маленьку дівчинку. Через це її оштрафували на 850 грн.
Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, 9 вересня 2021 року жінка посварилась із малолітньою дитино. Тоді вона схопила дівчинку за шию та душила її. У потерпілої медики діагностували легкі тілесні ушкодження.
Підозрювана на суді провину визнала та розкаялась.
Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 125 КК України. Її оштрафували на 850 грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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