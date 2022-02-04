У Полтавській області жорстоко побили 4-річного хлопчика: дитина в реанімації потребує донорської крові

Для Микити шукають донорів 4 негативної групи крові.

У Полтавській області 4-річний Микита потрапив до реанімації через жорстоке побиття. Дитина зараз перебуває в лікарні і потребує донорської крові.

Як повідомляє "Полтавщина" з посиланням на пресслужбу поліції області, побитого хлопчика привезли у середу, 2 лютого, до дитячої міської клінічної лікарні, що у Полтаві. Про травмовану дитину медики повідомили поліцію о 22:30.

Як розповів "Суспільному" завідувач відділення інтенсивної терапії Дмитро Литовченко, хлпчика доправили до лікарні швидкою. Зараз дитина притомна і операції не потребує. Утім стан дитини важкий. Водночас про травми дитини медик відмовився розповісти, посилаючись на лікарську таємницю.

Відомо, що хлопчик проживає разом із матір’ю в одному із сіл Михайлівської громади Полтавського району.

Хто побив дитину - наразі з'ясовує поліція. Медики ж зараз намагаються знайди донорів з 4 негативною групою крові для 4-річного Микити. Стати донором для хлопчика можна, звернувшись до Полтавської обласної станції переливання крові, що на вул. Шевченка, 23.

За умисне заподіяння тілесних ушкоджень дитині слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України.

Вчителька із Закарпаття побила учня, який не міг розв'язати приклад | Новини України

Читайте також: