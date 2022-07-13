У Полтавській області знесли пам’ятник, присвячений "борцям за владу совєтів" (фото)

На Полтавщині демонтували пам'ятку присвячену комуністичному та націонал-соціалістичному тоталітарним режимам.

Незаконний комуністичний пам’ятний знак "борцям за владу совєтів" демонтували комунальники у місті Кобеляки Полтавського району.

Про це повідомив регіональний представник УІНП Олег Пустовгар.

За його словами, знак був символікою комуністичного тоталітарного режиму та підлягав обов’язковому демонтажу.

"Повідомляємо, що пам’ятний знак "Борцям за владу рад, які загинули у Кобеляцькому районі", в м. Кобеляки демонтовано. Дякую виконкому Кобеляцької міської ради за належне виконання декомунізаційного законодавства. Знак був символікою комуністичного тоталітарного режиму та підлягав обов’язковому демонтажу", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці, де возвеличувалися вороги незалежності Української Народної Республіки, розмістили квіткову клумбу.

Фото: Facebook / Олег Пустовгар

Фото: Facebook / Олег Пустовгар

Нагадаємо, у Миколаєві демонтували пам'ятник Пушкіну.

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