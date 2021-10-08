У "помаранчевій" Харківській області школярі підуть на канікули раніше: коли саме

У "помаранчевій" Харківській області школярі підуть на канікули раніше: коли саме

Шкільні канікули через поширення коронавірусу у Харківській області почнуться за десять днів.

У Харківській області через COVID-19 шкільні канікули розпочнуться раніше. Учнів відправлять на канікули від 18 жовтня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

"Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня – чотири святкові вихідні – дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих" - сказав Черняк.

Він додав, що попри напружену ситуацію, державна комісія наразі не бачить юридичних підстав для впровадження "червоної" зони на території Харківської області. Водночас було ухвалено рішення про впровадження "помаранчевої" зони для стримування розповсюдження COVID-19.

"Йдеться, по-перше, про обмеження проведення масових заходів; обмеження кількості людей у транспорті, який курсує містом і по території області (лише місця, де людина може перебувати сидячи); з дотриманням маскового режиму; з дотриманням дистанції під час проведення будь-яких заходів на свіжому повітрі", - розповів Михайло Черняк.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні, у разі введення "червоної" зони, у школах, де не буде вакциновано 100% освітян для роботи в очному форматі, можуть змістити канікули. МОН рекомендувало в такій ситуації розглянути графік гнучких канікули, але кінцеве рішення ухвалюють на місцях.

Читайте також:

Новини України: Харків переходить до "помаранчевої" карантинної зони

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання