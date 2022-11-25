Понад 6 млн абонентів в Україні відключають від електропостачання: Зеленський назвав найпроблемніші регіони

Український президент закликав громадян, в оселях яких з’явилося світло, ощадно користуватися електроприладами.
Від середи, коли російські терористи атакували ракетними ударами українську енергетичну інфраструктуру, вдалося вдвічі зменшити кількість осель українців, у яких відключають електрику для стабілізації системи.
Про це говорив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні у п’ятницю, 25 листопада.
За його словами, станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом - понад шість мільйонів абонентів. Водночас на вечір середи було відключено майже 12 млн абонентів.
“Найбільше проблем зараз саме в столиці, а також в Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінничині та Дніпропетровщині. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів”, - звернувся президент до українців.
Зеленський наголосив, що щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень.
“Зараз, як і раніше, потрібно берегти енергію”, - наголосив він.
Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється.
Читайте також: