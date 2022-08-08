У понад десяти містах відбулися акції на підтримку захисників "Азовсталі"

Рідні полонених українських захисників Маріуполя та "Азовсталі" закликають Україну та світ не забувати про трагедію в Оленівці, де окупанти влаштували теракт.

Про це інформує Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Родичі українських захисників Маріуполя та просто небайдужі громадяни вийшли на акції у понад десяти містах України

Окрім Києва, заходи відбулися у Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі. Також акції відбувалися і в містах Європи.

Учасники заходів заклкиали ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста, аби вони виконали гарантії, які давали, коли захисники виходили з "Азовсталі", та відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров’я військовополонених.

"Сьогодні відомо, що росіяни відмовили організаціям у цих запитах, що є прямим порушенням положень Женевської конвенції. Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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