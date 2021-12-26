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У понеділок частину України засипатиме снігом: прогноз погоди на 27 грудня

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У понеділок частину України засипатиме снігом: прогноз погоди на 27 грудня

УНІАН

Уночі стовпчики термометрів опустяться до 8-16 градусів нижче нуля.

У понеділок, 27 грудня, у південній частині України, вдень і у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується сніг. На півдні Одещини та в Криму - мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. На решті території буде без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. На сході країни та в Дніпропетровській області вночі 11-16 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу. У південній частині та на Закарпатті вночі 2-7 градусів морозу, вдень близько нуля градусів.

У Києві без опадів, сонячно. Температура вночі 10-12 градусів морозу, вдень 4-6 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2021 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 27 грудня 2021 року / Укргідрометцентр

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