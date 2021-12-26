У понеділок частину України засипатиме снігом: прогноз погоди на 27 грудня

Уночі стовпчики термометрів опустяться до 8-16 градусів нижче нуля.
У понеділок, 27 грудня, у південній частині України, вдень і у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується сніг. На півдні Одещини та в Криму - мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. На решті території буде без опадів.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. На сході країни та в Дніпропетровській області вночі 11-16 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу. У південній частині та на Закарпатті вночі 2-7 градусів морозу, вдень близько нуля градусів.
У Києві без опадів, сонячно. Температура вночі 10-12 градусів морозу, вдень 4-6 градусів нижче нуля.
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