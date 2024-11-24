У понеділок знову відключатимуть світло: де і коли не буде електрики (графік)

Завтра, 25 листопада, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуються від 14:00 до 20:00.

Завтра, 25 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає "Укренерго".

Так, завтра, 25 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики буде таким:

14:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше голова ОСББ розповів, як він домігся того, що в багатоповерховому будинку завжди є світло.

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