У Порошенка відкинули звинувачення про нібито його зв’язок з Медведчуком

У Порошенка відкинули звинувачення про нібито його зв’язок з Медведчуком

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що до вугільної схеми на Донбасі були причетними вищі посадові особи держави.

У партії "Європейська солідарність" відкинули звинувачення про нібито зв’язок їхнього лідера, експерзидента України Петра Порошенка із народним депутатом Віктором Медведчуком, підозрюваним у державній зраді.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Так, у політсилі називають твердження про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком "давнім і абсолютно бездоказовим фейком".

Нагадаємо, 8 жовтня під час брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявив, що після оголошення нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку підозри в держзраді через організації схем із закупівлею Україною вугілля в терористів, слідство відпрацьовує версію щодо причетності до цього процесу тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.

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