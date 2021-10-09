У Порошенка відкинули звинувачення про нібито його зв’язок з Медведчуком

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що до вугільної схеми на Донбасі були причетними вищі посадові особи держави.
У партії "Європейська солідарність" відкинули звинувачення про нібито зв’язок їхнього лідера, експерзидента України Петра Порошенка із народним депутатом Віктором Медведчуком, підозрюваним у державній зраді.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Так, у політсилі називають твердження про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком "давнім і абсолютно бездоказовим фейком".
Нагадаємо, 8 жовтня під час брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявив, що після оголошення нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку підозри в держзраді через організації схем із закупівлею Україною вугілля в терористів, слідство відпрацьовує версію щодо причетності до цього процесу тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо:
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Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру в держзраді нардепу Віктору Медведчуку.
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Народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, якому оголосили про підозру в державній зраді, проситимуть суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн.
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Як стало відомо, Віктор Медведчук за допомогою схем організував закупівлю Україною вугілля в терористів "Л/ДНР".