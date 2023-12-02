У Порошенка заявили, що він не збирався зустрічатись з Орбаном під час відрядження

У "ЄС" запевняють, що Порошенко мав намір відвідати лише Польщу та США.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що їх лідер Петро Порошенко під час свого закордонного відрядження не мав планів зустрітися з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби політсили.

"Викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про ймовірність зустрічі пʼятого президента України з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами", – пише партія.

У політсилі заявили, що Порошенко планував поїздки у Польщу та Сполучені Штати, а заяву СБУ про наміри відвідати Угорщину у партії назвали неправдивою.

Крім того, у партії звинуватили владу у тому, що вона не випустила за кордон інших депутатів від "ЄС", які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США.

Зокрема йдеться про народних депутаток Іванну Климпуш-Цинцадзе, Ірину Геращенко та Марину Іонову.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі СБУ повідомили, що Петра Порошенка не випустили за кордон, бо він міг стати інструментом в руках російських спецслужб.

Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченкно заявив, що відрядження експрезидента України Петра Порошенка, якого днями прикордонники не випустили з країни, було скасовано.

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