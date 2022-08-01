У портах Одещини ще 16 суден з українським зерном чекають на відправлення - ОП

Україна планує вийти на повну потужність перевалки продукції через порти Одеської області найближчим часом.
Україна отримує нові заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом з тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - зазначив він.
Він також підкреслив, що розблокування портів – це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки країни.
Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, з Одеського порту вийшло перше судно з зерном. Судно RAZONI має борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно прямує до порту Тріполі у Лівані.
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