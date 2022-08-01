У портах Одещини ще 16 суден з українським зерном чекають на відправлення - ОП

Україна отримує нові заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Зараз в портах Одещини залишається ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення. Це ті, які були заблоковані в портах від кінця лютого. Разом з тим ми отримуємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - зазначив він.

Він також підкреслив, що розблокування портів – це щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки країни.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, з Одеського порту вийшло перше судно з зерном. Судно RAZONI має борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно прямує до порту Тріполі у Лівані.

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