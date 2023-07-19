У порту Чорноморська ракетним ударом Росії знищено 60 тисяч тонн зерна

Російські терористичні війська обстріляли об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в “зерновій ініціативі”.

У ніч проти 19 липня внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися "зерновим коридором" ще два місяці тому.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

У повідомленні йдеться, що російські терористичні війська атакували зернові термінали та інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ.

“Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ... У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому", - уточнили в Мінагрополітики.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Нічний ракетний удар Росії вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ / Фото: Мінагрополітики України

За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, які постраждали від ракетного удару, знадобиться не менше року.

"Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом”, - прокоментував ракетний удар Микола Сольський.

Він наголосив, що відсутність можливості експортувати продовольство з України призведе до того, що населення найбідніших країн опиниться на межі виживання, оскільки зросте ціна на збіжжя і на продукти харчування.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня в Одеській області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Очевидці повідомляли, що внаслідок "прильотів" є постраждалі, зруйновані житлові будинки та цивільні об'єкти.

Читайте також: