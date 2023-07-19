У порту Чорноморська ракетним ударом Росії знищено 60 тисяч тонн зерна

Російські терористичні війська обстріляли об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в “зерновій ініціативі”.
У ніч проти 19 липня внаслідок російського ракетного обстрілу у порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися "зерновим коридором" ще два місяці тому.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
У повідомленні йдеться, що російські терористичні війська атакували зернові термінали та інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ.
“Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ... У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому", - уточнили в Мінагрополітики.
За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, які постраждали від ракетного удару, знадобиться не менше року.
"Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом”, - прокоментував ракетний удар Микола Сольський.
Він наголосив, що відсутність можливості експортувати продовольство з України призведе до того, що населення найбідніших країн опиниться на межі виживання, оскільки зросте ціна на збіжжя і на продукти харчування.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня в Одеській області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Очевидці повідомляли, що внаслідок "прильотів" є постраждалі, зруйновані житлові будинки та цивільні об'єкти.
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