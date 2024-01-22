У порту Миколаєва потонуло судно та спричинило витік нафтопродуктів – наслідки для екології

Вміст нафтопродуктів у пробах вищий за норму у 15-16 разів.
На території Миколаївського морського порту затонуло судно "Ginger", що спричинило витік нафтопродуктів. Інцидент трапився 15 січня.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
"Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрані проби води в місці забруднення. Повторні проби відібрані 19 січня. За результатами проведених лабораторних досліджень у пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 7-8 разів", – йдеться у заяві.
У пробах, відібраних пізніше, 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 разів.
Інспекція надала запити щодо вжиття заходів із ліквідації забруднення.
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