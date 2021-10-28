У порту на Одещині розшукують боцмана, який упав за борт: фото

У порту на Одещині розшукують боцмана, який упав за борт: фото

Нещасний випадок трапився на cудні, яке прибуло в порт під прапором Беліза.

У порту міста Рені на Одещині рятувальники ДСНС проводять пошуки 56-річного боцмана, який впав у море з борту суховантажного судна Right Step (прапор Беліза).

Про це повідомили у четвер, 28 жовтня, в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Також читайте Екологічна катастрофа: біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем

Повідомлення про нещасний випадок надійшло до рятувальників сьогодні о 15.30.

Моряк стояв на краю судна, пришвартованого на причалі №20, і в якийсь момент упав за борт. До пошуків чоловіка залучили водолазів, але наразі вони безрезультатні.

Нагадаємо, раніше у порту міста Чорноморська (Одеська область) вантажне судно HAKSA із Туреччини невчасно загальмувало і врізалося у причал.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання