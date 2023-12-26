У порту окупованої Феодосії пролунав потужний вибух та зайнялась пожежа (відео)

Після вибуху зайнялась пожежа та продовжувалась детонація боєприпасів.

У порту окупованої Феодосії в ніч проти 26 грудня пролунав потужний вибух, після чого зайнялась пожежа.

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Про це інформують місцеві жителі та російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обговорюють план евакуації Повітряних сил із Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Криму окупанти вербують населення за допомогою курсів операторів безпілотників.

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