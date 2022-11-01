У порту в Одесі вперше виявили "чорний" кокаїн: ретельно замаскований під шлак (фото)

У контейнерах в порту Одеси прикордонники вперше в Україні виявили "чорний" кокаїн на суму понад 15 мільйонів гривень. Наркоділки замаскували його під промисловий шлак за допомогою складного хімічного процесу.

Про це повідомили в Одеському прикордонному загоні.

Вантаж прибув до України з Латинської Америки до початку повномасштабної війни. Кокаїн мав бути виокремлений за допомогою хімічного очищення, а потім реалізовуватись в Україні та країнах Європейського Союзу.

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З контейнерів вилучили декілька мішків з порошкоподібною сипучою речовиною. У відібраних зразках шлаку виявили майже чотири кілограми чистого кокаїну.

Наразі тривають подальші слідчі дії, щоб встановити повне коло причетних осіб, а також здійснюється довготривала експертиза решти вилученого вантажу.

Фото: Одеський прикордонний загін

Фото: Одеський прикордонний загін

Фото: Одеський прикордонний загін

Фото: Одеський прикордонний загін

Нагадаємо, в Туреччині прикордонники затримали винахідливого контрабандиста з Грузії. Чоловік намагався нелегально перевезти 1100 бджіл на своїй талії. Для цього він запакував їх по кілька штук у маленькі коробочки та примотав до себе.

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