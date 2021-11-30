У поштовому відправленні на львівській митниці знайшли японський меч самурая (фото)

Знахідка була задекларована як кухонне приладдя.

У поштовому відправленні зі США на митному пості "Львів-поштовий" працівники знайшли японський меч. Відправлення прямувало до Вінниці.

Про це у Facebook повідомила Львівська митниця.

"Нещодавно працівники митного поста "Львів-поштовий", під час огляду одного з міжнародних поштових відправлень виявили холодну зброю. У посилці, відправленої з США на адресу приватної особи у Вінниці, окрім задекларованих одягу, взуття та кухонного приладдя, знаходився японський меч", — йдеться у пості.

Як зазначається, такі товари пересилати через митний кордон заборонено. Крім того, митники зазначають, що знахідка могла становити небезпеку для поштових працівників чи інших громадян.

Меч вилучили та відправили на експертизу.

"Згідно з висновком фахівців, вказаний предмет був виготовлений на зразок японських мечів "танто", є холодною зброєю, бойова частина якої призначена для нанесення рубляче-різаних ушкоджень", — зазначають на Львівській митниці.

Львівська митниця/Facebook

Таким чином громадянка "порушила порядок пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, товарів заборонених до пересилання".

Зазначається, що такі дії відповідають порушенню митних правил, передбачених ст. 473 (Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання) Митного кодексу України.

Покаранням у такому випадку є конфіскація заборонених товарів. Справу з мечем найближчим часом мають скерувати до суду.

Нагадаємо, нещодавно у Києві митники затримали посилку з бивнем моржа, зубами кашалота та статуетками з них. Усе це було задекларовано як сувеніри та меблева фурнітура. Чоловік та жінка із села на Одещині намагалися переслати їх до Німеччини та Франції.

Читайте також: