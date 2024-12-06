В пошуках казки: найкращі місця для позитивних емоцій у "Зимовій країні" на ВДНГ

Розповідаємо, які локації працюють цієї зими на ВДНГ та яких емоцій можна очікувати від їхнього відвідування.

Численні фотозони та святкова ялинка на ВДНГ

На центральному вході до ВДНГ гостей зустрічають милі Сніговички й веселі Пінгвінчики, які одразу створюють атмосферу свята. В центрі розташували розкішну 14-метрову ялинку, прикрашену яскравими вогниками та чудовими іграшками. Поряд – святкова фотозона, де можна зробити пам’ятні фото з чарівним ельфом, милим ведмедиком і горою новорічних подарунків. Ще одну ялинку з завзятими Сніговиками можна знайти просто в басейні.

Особливої уваги заслуговує традиційна святкова машинка, яка, як і раніше, дарує новорічний настрій, перевозячи радість на своєму даху. Не обійшлося і без святкового потяга Coca-Cola. Святкові павільйони прикрасили золотими бантами та сяйливими гірляндами, які додають відчуття казкового зимового свята.

"Зимова країна" на ВДНГ

Ковзанка на Центральній площі

Вартість: 390 грн, пільговий – 270 грн

Що відчуєте: легкість і свободу, ковзаючи льодом під тисячами ліхтариків

Місце, де сміх лунає голосніше, а час уповільнюється. Це одна з найбільших в Україні ковзанок – 2500 кв. м. Тут можна кружляти на ковзанах навкруги казкового замку, тримаючи за руку близьку людину, або класно провести час разом з друзями. А трибуни для глядачів і тематична музика перетворюють на маленьку льодову виставу кожен рух ковзанкою. Для тих, хто лише починає опановувати лід, доступні послуги тренера та пінгвіни-помічники.

Різдвяна фабрика мрій

Вартість: 400 грн, груповий – 330 грн (період 30.11–31.12), 380 грн (період 01.01–12.01)

Що відчуєте: віру в дива

Тут кожен на певний час може повернутися в дитинство і згадати, що мріяти потрібно завжди. Допомагають у цьому працівники казкової фабрики – невгамовні ельфи. Наприкінці екскурсії всі гості обовʼязково реалізують отримані знання на практиці – власноруч створять ялинкову прикрасу, яку можна забрати з собою, і вона ще довго нагадуватиме про різдвяну магію ВДНГ.

"Зимова країна" на ВДНГ

Резиденція Санти (відкриття 5 грудня)

Вартість: 450 грн

Що відчуєте: радість і відчуття новорічних свят

Кожен, незалежно від віку, може поділитися своїми найпотаємнішими бажаннями з Сантою та його помічниками напередодні Різдва й новорічних свят. Те, що вони збуваються, вже перевірено. Атмосфера казки, музична вистава й теплі обійми з ельфами – гарантовані.

Альпійська гірка

Вартість: один спуск – 90 грн, три спуски – 180 грн, пʼять спусків – 280 грн

Що відчуєте: захоплення, свободу й дитячий сміх

Що за зима без гірок? Альпійська гірка на ВДНГ – ідеальне поєднання зимового драйву та духу гірських пригод. Тут можна дозволити собі бути безтурботними, сміятися, скільки хочеться, і на мить відчути себе дитиною, що летить назустріч пригодам. А ще можна позмагатися з друзями або з собою – цього року гірка облаштована радарами швидкості.

"Зимова країна" на ВДНГ

Оранжерея чарів

Вартість: 120 грн, пільговий –​​​​​​​ 95 грн

Що відчуєте: тепло й гармонію

Якщо існує казкова втеча від зимового холоду у світ вічного літа, вона точно розпочинається за дверима Оранжереї чарів. Серед екзотичних рослин час ніби зупиняється: вічнозелені рослини, пальми, що тримають зоряне небо, і фотозони, натхнені фантазією Божевільного Капелюшника. Тут можна прогулятися з аудіогідом, взяти участь у тематичних заходах, почитати або просто насолодитися тишею. Занурення в чарівний світ підсилюється муркотінням місцевих котиків, а оновлене казкове меню ресторану "KVITKOVA.Оранжерея" додає ще більше магії до відвідування цього місця.

Будиночок чаю Residence of Taste

Вартість: безкоштовний вхід

Що відчуєте: тепло і святковий настрій

Особливе місце затишку й чарівності. Тут можна зігрітися зимовими пропозиціями чаю від GRAFF, насолодитися смачними ласощами та зробити яскраві фото серед інтерактивних інсталяцій і тематичної фотозони, стилізованої під зимову казку.

Атракціони, колесо огляду та карусель

Вартість: від 150 грн

Що відчуєте: радість, захват і щире захоплення

Світ атракціонів – це місце, де кожен може зловити свій ідеальний момент: запаморочливі віражі, що дарують адреналін, казкову різдвяну панораму з висоти колеса огляду чи легку ностальгію на Київській каруселі.

"Зимова країна" на ВДНГ

Animal Park

Вартість: дитячий – 200 грн, дорослий – 250 грн, сімейний – 500 грн

Що відчуєте: безумовну любов

Тут ви знайдете найкращих терапевтів – милих і пухнастих. Альпаки, кізочки, лами, поросята, курочки й півники чекають на обійми гостей і радіють зустрічі з малечею. А ще знімають стрес краще за будь-яку медитацію та дарують щирі емоції, які так потрібні цієї зими.

Музей науки

Вартість: вхідний квиток – 200 грн, квиток з можливістю подивитися наукове шоу – 320 грн

Що відчуєте: захват, цікавість і натхнення

Місце, де наука оживає, а відкриття стають справжньою пригодою. Катайтеся на велосипеді з квадратними колесами, роздивіться двометрову голограму, потримайте в руках модель людського мозку – кожен експонат тут інтерактивний. А найбільший із них – скляна стеля, що змінює кольори, ніби запрошуючи вас у світ наукових чудес.

Виставка-ферма живих тропічних метеликів

Вартість: дитячий – 200 грн, дорослий – 220 грн, пільговий – 190 грн

Що відчуєте: захоплення, магію і легкість

Крокуючи між кольоровими метеликами, ви потрапите в тропічну казку. Тут можна побачити, як ці створіння народжуються, розвиваються й живуть серед екзотичних рослин. Це не просто виставка, а справжня пригода у світі природи.

Kitchen & Garden

Вартість: вхід вільний

Що відчуєте: натхнення для найкращих святкових фото

Чарівний блакитний будиночок – це вже інстаграмна візитівка ВДНГ, місце, де кожен кадр стає особливим. Святкова атмосфера та стильний різдвяний декор гарантують найкращі різдвяні фото, TikTok і Reels. А крім того, тут ви знайдете ялинки в горщиках, подарунки, травʼяні чаї, спеції та смачні десерти.

Різдвяний ярмарок і фудкорт

Що відчуєте: справжню атмосферу Різдва і смак зими

Після активних розваг просто неба ніщо не зігріває краще, ніж аромат гарячого глінтвейну та смачні гриль-страви. Це та багато іншого пропонують різдвяні фудкорти і численні заклади на території ВДНГ. Солодощі, популярний фастфуд, новинки від "Реберні" додадуть енергії та насолоди. А на різдвяному ярмарку можна буде придбати подарунки, святковий декор і фірмовий мерч "Зимової Країни".

"Зимова країна" на ВДНГ

*На локаціях діють знижки для пільгових категорій та учасників бойових дій. Знижка -10% з карткою Visa від Ощадбанку на ковзанці та фудкортах.

**Під час оголошення повітряної тривоги перечекати небезпеку ви можете в одному з трьох укриттів на території: в павільйонах No1, 5 і 13.

***Вхід на територію ВДНГ – вільний.