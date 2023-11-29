У пошуках партизанів: російські окупанти здійснюють рейди у Криму

Окупанти дуже бояться ЗСУ і людей, які їм допомагають.

Росіяни посилили контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованому Криму. Їхня ціль – придушити проукраїнські дії місцевого підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

Зазначається, що окупанти провели рейди в низці населених пунктах півострова. До прикладу, росіяни шукали інформаторів Сил оборони у Севастополі. Як наслідок, було затримано мешканців півострова через "екстремістські дії".

Втім, окупантам це не допоможе. У ЦНС акцентують, що корінне населення півострова чекає моменту звільнення рідного краю, і кількість таких людей щодня зростає.

"Відтак політика "закручування гайок" призводить до зворотного результату", – наголошують в українському підпіллі.

Раніше у ЦНС повідомили, що росіяни вивозять зерно з Півдня України через порти тимчасово окупованого Криму до Сирії та Ірану.

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