У пошуках підпілля: росіяни привезли на ТОТ нові групи контррозвідників

Не секрет, що окупанти дуже бояться проукраїнськи налаштованих людей, які допомогають ЗСУ звільняти захоплені території.

Російські окупанти завозять на ТОТ нові групи контррозвідників. Їхня мета – вишукувати українське підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

За даними ЦНС, росіяни ведуть спостереження за режимними об'єктами, сподіваючись зафіксувати роботу інформаторів Сил оборони. Також росіяни не відмовляються від традиційних "схем". Зокрема, співробітники ФСБ перевдягаються у цивільний одяг й підслуховують розмови у громадських місцях, налагоджують систему власних інформаторів через колаборантів.

"Особлива увага в місцях харчування та навчальних закладах, де працюють завезені з РФ охоронні фірми, співробітники яких залучені до прослуховування українців", – застерегли українське підпілля у Центрі.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються залучити до війська місцевих людей на ТОТ.

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