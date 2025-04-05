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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У посольстві США відреагували на удар по Кривому Рогу: жодної згадки про Росію

Американська дипломатка не засудила цей теракт держави-агресорки.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Бріджит Брінк

Пані посол США Бріджит Брінк / © Associated Press

У посольстві США в Києві відреагували на російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу у п’ятницю, 4 квітня. Однак при цьому в американському дипломатичному представництві не тільки не засудили російську терористичну атаку, але й жодним словом не згадали про державу-агресорку.

Пані посол США Бріджит Брінк опублікувала фото наслідків ракетного удару у мережі Х і зробила з приводу цього короткий коментар.

«Це жахливо, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей», — написала вона, не уточнивши, що ракета була російською.

Американська дипломатка не засудила цей теракт держави-агресорки, а зробила висновок у дусі політики чинної адміністрації Білого дому.

«Ось чому ця війна має завершитися», — підсумувала Бріджит Брінк.

Раніше повідомлялося, що станом на 22:00 п’ятниці, 4 квітня, було відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Кривому Розі зросла до 16, серед них шестеро дітей. Окрім того, відомо про понад 40 постраждалих від ворожого удару.

Нагадаємо, у російському міністерстві оборони підтвердили, що ввечері п’ятниці, 4 квітня, було завдано ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Мирних жертв цього воєнного злочину російські воєначальники цинічно назвали «західними інструкторами», які проводили нараду з командирами ЗСУ в одному з ресторанів міста.

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