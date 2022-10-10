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У посольстві США закликали своїх громадян залишити територію України

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У посольстві США закликали своїх громадян залишити територію України

Фото: Посольство США в Україні

У посольстві США занепокоїлися масштабними ракетними атаками РФ по території України і закликали своїх громадян евакуюватися.

Посольство США в Україні через ракетні атаки РФ цивільних об'єктів в Україні закликає громадян Сполучених штатів евакуюватися.

Про це повідомляють на сторінці консульства у соцмережах.

"Удари Росії по Україні, які тривають, становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці та залишити Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, коли це безпечно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія не дала біженцям з України перетнути кордон із Естонією. Російські силовики забрали людей і вивезли їх вантажівками у невідомому напрямку. 

Також низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Росію. Мова йде про Італію, США, Болгарію, Естонію, Латвію, Польщу, Румунію, Канаду, Чехію.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2361
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