У посольстві США закликали своїх громадян залишити територію України

У посольстві США занепокоїлися масштабними ракетними атаками РФ по території України і закликали своїх громадян евакуюватися.

Посольство США в Україні через ракетні атаки РФ цивільних об'єктів в Україні закликає громадян Сполучених штатів евакуюватися.

Про це повідомляють на сторінці консульства у соцмережах.

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"Удари Росії по Україні, які тривають, становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці та залишити Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, коли це безпечно", - йдеться в повідомленні.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 10, 2022

Нагадаємо, що Росія не дала біженцям з України перетнути кордон із Естонією. Російські силовики забрали людей і вивезли їх вантажівками у невідомому напрямку.

Також низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Росію. Мова йде про Італію, США, Болгарію, Естонію, Латвію, Польщу, Румунію, Канаду, Чехію.

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