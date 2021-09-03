У посольстві України у Польщі відреагували на загибель заробітчанина, якого замордували поліцейські

У посольстві України у Польщі відреагували на загибель заробітчанина, якого замордували поліцейські

Найближчим часом до МЗС Польщі буде направлено ноту щодо cмерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

Посольство України готує ноту до МЗС Польщі з приводу смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Про це в повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в коментарі Укрінформу.

За його словами, українські дипломати проситимуть провести неупереджене і швидке розслідування та притягнути до відповідальності осіб, причетних до смерті українця. Також у посольстві проситимуть інформувати українську сторону про цю надзвичайну подію.

Андрій Дещиця повідомив, що справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.

Загибель українця після затримання поліцією уже викликала значний резонанс у Польщі. Депутати польського Сейму вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті загибелі Никифоренка. Ретельного розслідування вимагають також громадські організації, зокрема Гельсінська спілка з прав людини.

Після оприлюднення подробиць у польських ЗМІ комендант поліції у Вроцлаві усунув від виконання обов'язків чотирьох поліцейських, які затримували українця, щодо двох з них розпочалася процедура звільнення зі служби в поліції.

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Нагадаємо, 25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.

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