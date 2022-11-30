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У посольстві України в Мадриді пролунав вибух, є поранений - Efe

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У посольстві України в Мадриді пролунав вибух, є поранений - Efe

Фото: eldia.es

Вибухівка була у конверті.

У середу, 30 листопада, у посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один із співробітників дипломатичного відомства. 

Про це повідомляє іспанське видання Efe з посиланням на свої джерела у поліції. 

За даними джерел, вибухівка була в конверті, який отримав постраждалий співробітник. Чоловік отримав незначні травми, його госпіталізували. 

Іспанська поліція активувала антитерористичний протокол і оточила територію, де розташоване посольство України. На місці працює спецназ та вибухотехніки. Обставини події встановлюються. 

Europa Press інформує, що повідомлення про вибух надійшло о 13:15. Іспанське видання ultimahora.es додало, що лист був адресований послу України, але його не пропустили через сканер, а відкрили охоронці в саду посольства.

Наразі українське посольство офіційно не коментує цього інциденту. 

Доповнюється. 

Дата публікації
Перегляди
640
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